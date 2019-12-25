В Ереване заявили о подбитом танке и артустановках Азербайджана

В Минобороны Армении заявили о ликвидации артиллерийских установок Азербайджана.

В Ереване заявили о подбитом танке и уничтожении артустановок ВС Азербайджана. Соответствующую запись в собственном аккаунте на Facebook сделала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушана Степанян.

Чиновница объяснила, что 16 июля в направлении государственной границы на севере-востоке вооруженные силы страны подбили танк противника. Военным также удалось ликвидировать артиллерийские установки, которые использовались Азербайджаном для обстрела населенных пунктов.

ВС Армении подбили танк, уничтожены артиллерийские установки, огневые позиции противника, которые обстреливали наши населенные пункты и позиции Шушана Степанян, пресс-секретарь Министерства обороны Армении

Чиновница напомнила, что Азербайджан ночью пытался совершить диверсию, а после начал обстрел приграничных сел Армении.

Президент Азербайджана прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.