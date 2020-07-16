Президент Азербайджана прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Ильхам Алиев объяснил, что правительство страны занимает категоричную позицию по восстановлению территориальной целостности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом государственный лидер заявил во время заседания кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию в 2020 году. По словам политика, народу надоели бессмысленные переговоры по урегулированию конфликта.

Поэтому пусть те, кто занимается данным вопросом и выдвигает в эти дни свои посреднические предложения, подумают об этом, терпение азербайджанского народа небеспредельно Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Политик напомнил, что следует восстановить территориальную целостность государства. Он добавил, что мнение правительства по данному вопросу - категорично. Ильхам Алиев добавил, что он никому не может порекомендовать "опрежать события, так как это может навредить".

Напомним, что конфликт в Карабахе начался в 1988 году. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Армения обнародовала видеокадры удара Азербайджана по армянскому селу.

Видео: YT / Baku TV