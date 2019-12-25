Пострадавших в результате атаки в Товузском районе нет.

В Баку заявили, что снаряды ВС Армении упали на жилые дома. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы. Полковник отметил, что в результате инцидента мирное население не пострадало, однако личному имуществу людей в Товузском районе страны нанесен серьезный ущерб.

В результате обстрела со стороны ВС Армении села Дондар Гушчу Товузского района снаряды упали на жилые дома и приусадебные участки полковник Вагиф Даргяхлы, глава пресс-службы Минобороны Азербайджана

Напомним, что столкновение Армении и Азербайджана возобновилось 12 июля. Третий день стороны атакуют приграничные территории (Товузской и Тавушской областей), которые также имеют границы с Грузией.

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Видео: Youtube/ CBC TV Azerbaijan