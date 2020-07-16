В Минобороны страны продемонстрировали фотографии сбитого БПЛА "X-55" Армении.

Азербайджан сбил армянский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны страны. Они рассказали, что дрон противника был обнаружен во время разведывательного полета по территории Товузского района. Предположительно, военные Армении следили за расположением боевых сил соседнего государства.

Утром 16 июля ВС Армении, используя тактический БПЛА "X-55", предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями азербайджанской Армии сообщение Минобороны Азербайджана

Глава пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы рассказал в интервью для журналистов "РИА Новостей" о том, что армянский беспилотник уничтожен. Снимки сбитого летательного аппарата опубликованы на сайте Минобороны страны.

В Ереване заявили о подбитом танке и артустановках Азербайджана.

Фото и видео: Минобороны Азербайджана