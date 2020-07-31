Верховный лидер Ирана назвал американские санкции преступлением. Об этом Али Хаменеи заявил во время выступления, которое транслировало государственное телевидение. Политик заметил, что новые ограничения Вашингтона направлены в долгосрочной перспективе на развал экономики Ирана. По словам спикера, Белый дом намерен помешать Тегерану прогрессировать в научной сфере.
Безусловно, санкции США – это преступление, большое преступление против нации
Али Хаменеи, верховный лидер Ирана
Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что США вводят новые санкции против Ирана. Они коснутся поставок материалов и металлов, необходимых для строительства в ракетной, военной и ядерной отраслях.
В Афганистане после обстрела пакистанской армией погибли девять человек.
Видео: Youtube/ BBC News
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