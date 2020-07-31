Али Хаменеи считает, что Вашингтон стремится развалить экономику Тегерана.

Верховный лидер Ирана назвал американские санкции преступлением. Об этом Али Хаменеи заявил во время выступления, которое транслировало государственное телевидение. Политик заметил, что новые ограничения Вашингтона направлены в долгосрочной перспективе на развал экономики Ирана. По словам спикера, Белый дом намерен помешать Тегерану прогрессировать в научной сфере.

Безусловно, санкции США – это преступление, большое преступление против нации Али Хаменеи, верховный лидер Ирана

Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что США вводят новые санкции против Ирана. Они коснутся поставок материалов и металлов, необходимых для строительства в ракетной, военной и ядерной отраслях.

В Афганистане после обстрела пакистанской армией погибли девять человек.

Видео: Youtube/ BBC News