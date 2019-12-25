Майк Помпео объяснил, чего коснутся новые ограничения против Тегерана.

США объявили о введении новых санкций против Ирана. Об этом сообщил государственный секретарь Майк Помпео во время пресс-конференции с журналистами. Чиновник отметил, что ограничения будут направлены на поставки металлов и материалов, которые могут быть использованы для развития ядерной, ракетной и военных программ Тегерана.

По словам Помпео, именно эти проекты Ирана представляют "серьезную угрозу международному миру и безопасности". Госсекретарь Сша добавил, что под американские санкции также попадают материалы, необходимые для строительства. Вашингтон уверен, что местный Корпус стражей исламской революции контролирует

деятельность строительных компаний в Иране.

Напомним, что под запретом окажутся поставки 22 металлов и материалов в Иран. В список входит алюминий и несколько видов стали.

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