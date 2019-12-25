Президент Ирана хочет, чтобы Совет Безопасности ООН и ИАКО разобрались в ситуации.

Хасан Роухани назвал перехват ВВС США иранского самолета "авиатерроризмом". Об этом президент страны объявил во время правительственного заседания, которое транслировалось местным телеканалом.

Разве можно, чтобы в международном воздушном коридоре на существующем авиамаршруте к пассажирскому самолету, где находятся взрослые, дети и женщины, подлетал истребитель, запугивая их Хасан Роухани, президент Ирана

Политик призвал международную организацию гражданской авиации и Совет Безопасности ООН противодействовать подобным действиям США. Он добавил, что страны Ближнего ВОстока не должны "молчать". Иран официально сообщил о своем протеста Совету ИАКО. Он требует изучить ситуацию, произошедшую с иранским самолетом 23 июля. В этот день пилоту пассажирского судна авиакомпании Mahan Air пришлось совершить маневр, чтобы не столкнуться с боевым истребителем США. Из-за этого несколько пассажиров получили травмы.

Роухани заявил о наступлении второй волны COVID-19 в Иране.