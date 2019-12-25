  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Роухани заявил о наступлении второй волны COVID-19 в Иране
Сегодня, 9:46
52
lesjasap

Роухани заявил о наступлении второй волны COVID-19 в Иране

0 0

Новая вспышка затронула южную часть страны.

Хасан Роухани заявил о наступлении второй волны коронавируса в Иране. Об этом президент страны рассказал во время правительственного заседания, которое транслировал местный государственный телеканал. Политик отметил, что чиновники будут противодействовать новой вспышке COVID-19.

Нам удастся пройти вторую волну коронавируса

Хасан Роухани, президент Ирана

Глава Ирана отметил, что первая коронавирусная волна распространялась по северной и центральной части страны. Вторая волна, которая началась в середине мая, захватывает южные территории. До этого момента власти Ирана заявляли, что страна до сих пор переживает первую вспышку инфекции.

В Минздраве РФ оценили вероятность второй волны эпидемии коронавируса.

Теги: вторая волна, иран, хасан роухани
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии