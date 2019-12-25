Роухани заявил о наступлении второй волны COVID-19 в Иране

Новая вспышка затронула южную часть страны.

Хасан Роухани заявил о наступлении второй волны коронавируса в Иране. Об этом президент страны рассказал во время правительственного заседания, которое транслировал местный государственный телеканал. Политик отметил, что чиновники будут противодействовать новой вспышке COVID-19.

Нам удастся пройти вторую волну коронавируса Хасан Роухани, президент Ирана

Глава Ирана отметил, что первая коронавирусная волна распространялась по северной и центральной части страны. Вторая волна, которая началась в середине мая, захватывает южные территории. До этого момента власти Ирана заявляли, что страна до сих пор переживает первую вспышку инфекции.

В Минздраве РФ оценили вероятность второй волны эпидемии коронавируса.