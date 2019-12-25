Роухани заявил о наступлении второй волны COVID-19 в Иране

Хасан Роухани заявил о наступлении второй волны коронавируса в Иране. Об этом президент страны рассказал во время правительственного заседания, которое транслировал местный государственный телеканал. Политик отметил, что чиновники будут противодействовать новой вспышке COVID-19.
Нам удастся пройти вторую волну коронавируса
Хасан Роухани, президент Ирана
Глава Ирана отметил, что первая коронавирусная волна распространялась по северной и центральной части страны. Вторая волна, которая началась в середине мая, захватывает южные территории. До этого момента власти Ирана заявляли, что страна до сих пор переживает первую вспышку инфекции.
В Минздраве РФ оценили вероятность второй волны эпидемии коронавируса.
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