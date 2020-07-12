По мнению специалистов, распространение COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности.

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что в Минздраве оценил вероятность второй волны эпидемии коронавируса. Об этом сообщает главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

По мнению специалистов, распространение COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности. Например, вторая волна вируса наблюдается в странах, где жители пренебрегали средствами индивидуальной защиты.

Крайне тревожная эпидемиологическая ситуация в некоторых станах, таких как США и Индия, вызвана несоблюдением простых мер профилактики респираторных инфекций Владимир Чуланов, главный инфекционист Минздрава

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6615 в 84 регионах.

Ранее мы сообщали о том, что в России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса.

Видео:kremlin.ru