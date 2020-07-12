В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что в Минздраве оценил вероятность второй волны эпидемии коронавируса. Об этом сообщает главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
По мнению специалистов, распространение COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности. Например, вторая волна вируса наблюдается в странах, где жители пренебрегали средствами индивидуальной защиты.
Крайне тревожная эпидемиологическая ситуация в некоторых станах, таких как США и Индия, вызвана несоблюдением простых мер профилактики респираторных инфекций
Владимир Чуланов, главный инфекционист Минздрава
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6615 в 84 регионах.
Ранее мы сообщали о том, что в России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса.
Видео:kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все