Добровольцы долго находились в изоляции, были ограничены в контактах с внешним миром еще до начала испытаний.

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что в России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на директора Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадима Тарасова.

По словам Тарасова, добровольцы находились в изоляции и были ограничены в контактах с внешним миром еще до начала испытаний. Отмечается, что испытание вакцины прошли успешно.

Длительная самоизоляция вызвала у некоторых добровольцев психологические проблемы, поэтому к проекту подключились психологи.

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