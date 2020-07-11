Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Правительство каждые две недели будет оценивать по трем критериям ситуацию в странах, с которыми возобновится авиасообщение.

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в России могут возобновить международное авиасообщение с 15 июля. Об этом заявила на брифинге журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года и предполагаем, что на основе переговорной позиции авиационных властей Минтранс, Росавиация будут информировать правительство Российской Федерации о том, как идут переговоры Татьяна Голикова, вице-премьер России.

Предполагается, что правительство РФ будет оценивать ситуации в разных странах по трем критериям. Так, в таких странах где в течение двух недель в среднем должны заражаются не более 40 человек на 100 тыс. жителей. Также среднесуточный прирост заболевших не должен превышать 1%. Аналогичные критерии действуют и для показателя распространения коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что россиян предложили наказывать за поездки за границу во время пандемии.

Видео:government.ru