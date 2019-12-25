Россиян предложили наказывать за поездки за границу во время пандемии. Речь идёт о путешествиях в страны с негативной эпидемиологической ситуацией. Об этом пишет агентство "Москва" со ссылкой на инициативу депутата Госдумы Дмитрия Свищева.
Ограничительные меры по отношению к странам с неблагоприятной на сегодняшний день ситуацией необходимы.
Дмитрий Свищев, депутат Государственной думы
Он отметил, что ограничения на международные перелёты имели под собой основания — и поэтому за нарушения должны вводится санкции. Штрафы, по мнению Свищева, должны назначать уполномоченные органы.
Депутат предложил следующий порядок: если граждане РФ отправились в эпидемиологически неблагоприятную страну, то с них стоит взыскать ту сумму, которую Россия потратит в случае эвакуации.
Ранее Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай.
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