Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай

О мнениях Минтранса и Росавиации по этому вопросу пока неизвестно.

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в девять стран Европы и Китай. Об этом сообщает издание РБК.

Появилась информация о том, что заместитель главы Роспотребнадзора Михаил Орлов направил письмо с предложением в министерство транспорта и Росавиацию. Ведомство предлагает разрешить поездки в следующие европейские страны: Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу и Финляндию.

Из азиатских стран Роспотребнадзор предлагает разрешить авиасообщение с Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.

О мнениях Минтранса и Росавиации по этому вопросу пока неизвестно.

Ранее мы писали, что Россия будет восстанавливать авиасообщение с другими странами в два этапа.

Видео: kremlin.ru