Будет учитываться статистика заболеваемости за последние две недели на 100 тысяч населения в других странах.

Россия будет восстанавливать авиасообщение с другими странами в два этапа. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Снятие ограничений на перелёты в два этапа вызвано эпидемиологической ситуацией в иностранных государствах. В штабе в качестве аргумента привели статистику по COVID-19 за 14 дней и коэффициенте распространенности инфекции.

Также скорее всего будет учитываться ещё один критерий — статистика заболеваемости за последние две недели на 100 тысяч населения.

Ранее мы писали, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе. Об этом журналистам рассказал глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. Специалист добавил, что в первую очередь воздушное пространство РФ будет открыто для стран СНГ.