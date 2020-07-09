В первую очередь граждане РФ смогут отправиться в СНГ.

Россия может возобновить международное авиасообщение в августе. Об этом журналистам рассказал глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. Специалист добавил, что в первую очередь воздушное пространство РФ будет открыто для стран СНГ.

До 1 августа никаких международных полетов Росавиация не планирует, они запрещены. Но 27 июля, по нашим данным, терминал D "Шереметьево" будет подготавливаться к полетам Андрей Игнатьев, президент Российского союза туриндустрии

Эксперт объяснил, что возобновление рейсов в СНГ даст россиянам возможность летать в страны, в которых эпидемиологическая обстановка считается для РФ приемлемой.

Назван "оптимистичный" сценарий возвращения международных авиаперелётов.

Видео: government.ru