Россия может возобновить международное авиасообщение в августе. Об этом журналистам рассказал глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. Специалист добавил, что в первую очередь воздушное пространство РФ будет открыто для стран СНГ.
До 1 августа никаких международных полетов Росавиация не планирует, они запрещены. Но 27 июля, по нашим данным, терминал D "Шереметьево" будет подготавливаться к полетам
Андрей Игнатьев, президент Российского союза туриндустрии
Эксперт объяснил, что возобновление рейсов в СНГ даст россиянам возможность летать в страны, в которых эпидемиологическая обстановка считается для РФ приемлемой.
Назван "оптимистичный" сценарий возвращения международных авиаперелётов.
Видео: government.ru
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