Август на данный момент "сильно под вопросом".

Назван "оптимистичный" сценарий возвращения международных авиаперелётов. О нём рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По её словам, перелёты могут возобновиться не раньше сентября — и это пока самый "оптимистичный" сценарий. Ломидзе выразила уверенность на 99% в том, что в июле авиасообщение не откроется. Август же, считает она, "сильно под вопросом".

Майя Ломидзе заявила, что перевозки могут начаться в конце сентября или начале октября. При этом россияне будут летать в путешествия только при условии отсутствия коронавирусной угрозы. Директор АТОР отметила, что первыми откроются перелёты в наиболее полярные у граждан РФ страны — например, Турцию и другие государства Средиземноморья, а также Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Израиль.

Которые входили на протяжении последних десятилетий в пятерку самых востребованных туристических направлений. Майа Ломидзе, исполнительный директор АТОР

Самым пессимистичным сценарием она назвала возобновление перелётов в декабре.

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