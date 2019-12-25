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Назван "оптимистичный" сценарий возвращения международных авиаперелётов
Сегодня, 16:18
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matveyvn

Назван "оптимистичный" сценарий возвращения международных авиаперелётов

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Август на данный момент "сильно под вопросом".

Назван "оптимистичный" сценарий возвращения международных авиаперелётов. О нём рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По её словам, перелёты могут возобновиться не раньше сентября — и это пока самый "оптимистичный" сценарий. Ломидзе выразила уверенность на 99% в том, что в июле авиасообщение не откроется. Август же, считает она, "сильно под вопросом".

Майя Ломидзе заявила, что перевозки могут начаться в конце сентября или начале октября. При этом россияне будут летать в путешествия только при условии отсутствия коронавирусной угрозы. Директор АТОР отметила, что первыми откроются перелёты в наиболее полярные у граждан РФ страны — например, Турцию и другие государства Средиземноморья, а также Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Израиль.

Которые входили на протяжении последних десятилетий в пятерку самых востребованных туристических направлений.

Майа Ломидзе, исполнительный директор АТОР

Самым пессимистичным сценарием она назвала возобновление перелётов в декабре.

Ранее Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ.

Теги: авиасообщение, атор, границы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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