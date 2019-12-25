Россия не будет "запирать" граждан и закрывать границу.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ вместе с другими странами. Её слова передают "РИА Новости".

Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

По её словам, РФ не будет "запирать" граждан и закрывать границу. Политик отметила, что это не политический вопрос.

Ранее Валентина Матвиенко прокомментировала возможность Дмитрия Медведева стать пожизненным сенатором, так как он был президентом России с 2008 по 2012 год.