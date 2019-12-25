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Матвиенко прокомментировала возможность Медведева стать пожизненным сенатором
Сегодня, 14:26
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matveyvn

Матвиенко прокомментировала возможность Медведева стать пожизненным сенатором

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Наделение Медведева статусом пожизненного сенатора предусматривает возможность отказа.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала возможность Дмитрия Медведева стать пожизненным сенатором, так как он был президентом России с 2008 по 2012 год.

По её словам, наделение Медведева статусом пожизненного сенатора предусматривает возможность отказа. Матвиенко отметила, что автоматически этого не произойдёт и для таких целей нужно будет разработать специальный законопроект.

Ранее Матвиенко заявила, что кризис в Ливии надо решать путем переговоров.

Теги: матвиенко, медведев, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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