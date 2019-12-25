Матвиенко прокомментировала возможность Медведева стать пожизненным сенатором

Наделение Медведева статусом пожизненного сенатора предусматривает возможность отказа.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала возможность Дмитрия Медведева стать пожизненным сенатором, так как он был президентом России с 2008 по 2012 год.

По её словам, наделение Медведева статусом пожизненного сенатора предусматривает возможность отказа. Матвиенко отметила, что автоматически этого не произойдёт и для таких целей нужно будет разработать специальный законопроект.

Ранее Матвиенко заявила, что кризис в Ливии надо решать путем переговоров.