Военные заявили, что действовали на безопасном расстоянии.

В Пентагоне объяснили перехват иранского самолета американским истребителем. По данным официального представителя Центрального командования Вооруженных сил США Билла Урбана, боевой борт F-15 ВВС США держался на безопасном расстоянии от пассажирского самолета.

Как только пилот F-15 идентифицировал летательный аппарат как пассажирский самолет Mahan Air, F-15 благополучно увеличил дистанцию от самолета Билл Урбан, официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США

Американец заявил, что сопровождение велось "профессионально" и в соответствии с международными стандартами. Расстояние между самолетами составляло тысячу метров. По словам Урбана, для обеспечения безопасности военной коалиции на американской базе в регионе Эт-Танф, военные провели визуальный осмотр лайнера.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о том, что иранский пассажирский лайнер авиакомпании Mahan Air едва не пострадал в небе над Сирией. Инцидент произошел вечером 23 июля. Самолет следовал по маршруту из Тегерана в Бейрут. Лайнеру пришлось быстро сменить высоту, чтобы не столкнуться с истребителем. Из-за маневров пилота пострадали несколько пассажиров.

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