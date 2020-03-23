Иран, в свою очередь, обвиняет США в "экономическом терроризме".

Помпео раскритиковал Хаменеи из-за отношения к коронавирусу. Госсекретарь США считает, что заявление иранского лидера "подвергают весь мир риску".

До этого США вводили против Ирана санкции, обвиняя их Иран в поддержке терроризма. Так Штаты стремились максимально ограничить нефтяную торговлю и доходы Ирана.

Иран, в свою очередь, обвиняет США в "экономическом терроризме".

Помпео заявил, что гуманитарная помощь для Ирана из-за коронавируса не попадает под санкции. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг помощь от США, хотя в стране не хватает лекарств. Иран, по его словам, не будет принимать "помощь от страны, в которой придумали коронавирус".

Ранее по числу зараженных коронавирусом США стали третьими в мире.

Видео: YouTube / CBN News