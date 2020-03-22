По числу зараженных коронавирусом США стали третьими в мире

В "тройке" лидеров вместе со страной – Китай и Италия.

США стали третьей страной в мире по числу инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19. Такими данными поделились в американском университете Джона Хопкинса – здесь анализируют сводки властей страны, Всемирной организации здравоохранения и информацию их прочих источников.

По данным университета, в Китае на текущий час зафиксировано 81,3 тысячи случаев инфицирования, в Италии заболели 53,5 тысячи человек, а в США – 25,4 тысячи. Далее в списке идут Испания (25,3 тысячи случаев), Германия (22,2 тысячи) и Иран (20,6 тысяч).

Ранее мы сообщали о том, что в России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом. В "лидерах" по новым заболеваниям за сутки – Республика Татарстан, Москва и Подмосковье.

Видео: Sky News / YouTube