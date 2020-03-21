В России зафиксированы 53 новых случая заражения коронавирусом

В "лидерах" по новым заболеваниям за сутки – Республика Татарстан и Подмосковье.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России, всего в стране зафиксировано 306 случаев заражения инфекцией за последние сутки. За последние 24 часа в стране – 53 новых случая заболевания и 16 выздоровевших, уточняют в штабе.

Больше всего заболевших за сутки – в Татарстане (5 человек), Москве и Подмосковье (6 и 17 человек соответственно). По два случая – в Тульской и Калининградской областях, Петербурге, Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае. Четыре новых случая зарегистрировали в Нижегородской области, три – в Свердловской области, по одному заболевшему обнаружили в Ставропольском, Красноярском, Хабаровском краях, Республике Крым, а также в Рязанской, Курганской и Челябинской областях и ХМАО.

