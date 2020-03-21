В Подмосковье число зараженных коронавирусом выросло за сутки почти в два раза

Об этом рассказали в местном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

За минувшие сутки в Подмосковье выявлено еще 17 случаев заражения граждан коронавирусной инфекцией. Так, число заболевших выросло за сутки в два раза и теперь составляет 35 человек.

В штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области попросили вызвать врача или позвонить на горячую линию тех, кто прибыл рейсами в Москву из Мюнхена, Вероны, Франкфурта, Рима, Женевы и Пекина.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно о первом человеке, погибшем от коронавируса в Финляндии. Как отметили в Национальном институте здравоохранения и социального развития, им стал очень пожилой мужчина из округа Хельсинки и Уусимаа.