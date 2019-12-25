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Первый пациент с коронавирусом умер в Финляндии
Сегодня, 16:34
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fvbykov

Первый пациент с коронавирусом умер в Финляндии

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Об этом рассказали в Национальном институте здравоохранения и социального развития.

В субботу, 21 марта, стало известно о первом человеке, погибшем от коронавируса в Финляндии. Как отметили в Национальном институте здравоохранения и социального развития, им стал очень пожилой мужчина из округа Хельсинки и Уусимаа. Он скончался 20 марта.

На текущий момент в Финляндии зарегистрирован 521 случай коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что режим ЧП из-за распространения коронавируса был введен в Финляндии. Власти страны с 19 марта ограничиили движение через границы. Также режим ЧС из-за вируса ввели в Грузии

Теги: коронавирус, смерть, финляндия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости,

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