В МИД Украины заявили, что Зеленский не поедет в Белоруссию

Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность визита президента Украины в Минск.

В МИД Украины заявили, что Владимир Зеленский не поедет в Белоруссию до стабилизации ситуации с протестами в республике. Об этом в интервью для местной радиостанции "Украинского радио" рассказал глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Ранее Александр Лукашенко направил президенту Украины приглашение посетить Минск в октябре 2020 года.

Я думаю, что пока ситуация в Белоруссии не стабилизируется, было бы опрометчиво объявлять какие-то визиты Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Чиновник отметил, что сейчас основной задачей для Минска является с минимальными потерями стабилизировать обстановку внутри государства, а также наладить диалог между правящей властью и гражданами.

МИД Украины: Киев будет защищать своих граждан в Белоруссии.