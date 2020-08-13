МИД Украины: Киев будет защищать своих граждан в Белоруссии

МИД Украины заявил о том, что Киев выступает за конструктивный диалог с Минском. Однако политики будут защищать украинских граждан, которые находятся в Белоруссии. Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
Мы будем очень жестко защищать права и интересы украинских граждан в Белоруссии, и чтобы ни у кого не было никаких иллюзий
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Украина запросила выдачу 28 задержанных под Минском россиян.
Видео: Facebook/Міністерство закордонних справ України
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