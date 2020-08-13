МИД Украины: Киев будет защищать своих граждан в Белоруссии

Дмитрий Кулеба напомнил, что украинские граждане защищаются Киевом.

МИД Украины заявил о том, что Киев выступает за конструктивный диалог с Минском. Однако политики будут защищать украинских граждан, которые находятся в Белоруссии. Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Мы будем очень жестко защищать права и интересы украинских граждан в Белоруссии, и чтобы ни у кого не было никаких иллюзий Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Украина запросила выдачу 28 задержанных под Минском россиян.

Видео: Facebook/Міністерство закордонних справ України