Дмитрий Кулеба прокомментировал письмо Дмитрия Козака.

Глава МИД Украины высказался о разрушении "нормандского формата". Об этом сообщил министр внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба во время брифинга. Чиновник отметил, что Киев не видит необходимости говорить о разрушении саммита из-за письма заместителя главы администрации Владимира Путина Дмитрия Козака. Российский управленец заявил в нем о "бессмысленности" переговорного процесса по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе.

Много эмоций, много попыток усилить свои позиции в переговорном процессе. Украина настроена принципиально на сохранение "нормандского формата", на продолжение функционирования минского процесса Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Чиновник объяснил, что по линии советников президента ведется "беспрецедентно активная работа в рамках "нормандского формата". Он напомнил, что Украина договорилась о прекращении огня на востоке страны в рамках Трехсторонней контактной группы.

Минск передал Киеву список россиян для проверки их участия в событиях на Донбассе.

Видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine