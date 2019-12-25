Меркель: Германия ждет реакции России на ситуацию с Навальным

Меркель отметила, что ситуация будет зависеть от дальнейшей реакции Москвы.

Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия ждет реакции России на ситуацию с Навальным. Об этом чиновница заявила во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

Многое зависит от реакции российского правительства...Ко вчерашним словам мне добавить нечего Ангела Меркель, канцлер Германии

Напомним, что 2 августа кабинет министров ФРГ выступил с заявлением о том, что токсикологический анализ показал, что российского оппозиционера Алексея навального могли отравить веществом из группы "Новичок". Меркель призвала Кремль дать ответ. Официальный пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам, что до вывоза в Берлин отравляющих веществ у Навального выявлено не было. Мария Захарова из МИД России добавила, что Германия не предоставила никаких доказательств.

Лукашенко: заявление Меркель об отравлении Навального сфальсифицировано.