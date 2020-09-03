Лукашенко: заявление Меркель об отравлении Навального сфальсифицировано

Александр Лукашенко заявил о том, что сообщение канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального сфальсифицировано. По словам белорусского политика, Минск перехватил разговор между Варшавой и Берлином. В нем речь шла о российском оппозиционере и его состоянии.
Напомним, что накануне правительство ФРГ заявило о том, что медики провели токсикологическое исследование анализов Алексея Навального. Представители лаборатории бундесвера считают, что пациента отравили веществом, имеющим отношение к группе типа "Новичок". Оно имеет нервно-паралитическое воздействие на организм человека.
Туск: Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией.
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