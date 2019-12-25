Указом президента в отставку отправлены главы КГБ и КГК Валерий Вакульчик и Иван Тертель. Снят с должности секретарь Совбеза Андрей Равков.

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко провел кадровые назначения. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого".

Александр Лукашенко решил назначить новых руководителей Комитета государственной безопасности (КГБ), Комитета государственного контроля (КГК) и государственного секретаря Совета безопасности. На пост премьер-министра Белоруссии переназначен Роман Головченко. Кроме того, с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания.

Напомним, что Лукашенко упоминал о то, что новые выборы возможны только после появления новой конституции. В Конституции 2004 года исключено положение, ограничивающее число сроков пребывания одного человека на посту главы государства.

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