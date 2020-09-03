Озвучены результаты экспертизы подушек безопасности джипа Ефремова

В зале Пресненского суда Глушенков рассказал, что на водительской подушке были найдены следы эпителиев и маленькое пятно бурого цвета.

Озвучены результаты экспертизы подушек безопасности джипа актера Михаила Ефремова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эксперта Алексея Глушенкова, проводившего исследование.

Специалист подчеркнул, что сделал срезы с рулевого колеса и подушки безопасности. Он уточнил, что следов на пассажирской подушке не было. В этот момент заслуженный артист Михаил Ефремов не возражал против ходатайства гособвинителей о допросе эксперта. Именно он после ДТП на Садовом кольце взял у него мазок с щек.

Конечно, поддерживаю ходатайство гособвинителей. Надо же прокурорам примкнуть к этой группе клоунов. - Михаил Ефремов, заслуженный артист России

Судья Елена Абрамова удовлетворила ходатайство. Актеру сделали замечание.

Ранее мы сообщили, что на юге Украины неизвестные обстреляли микроавтобус.

Видео: Telegram / 112, LifeShot