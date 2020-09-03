Озвучены результаты экспертизы подушек безопасности джипа Ефремова

Озвучены результаты экспертизы подушек безопасности джипа актера Михаила Ефремова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эксперта Алексея Глушенкова, проводившего исследование.
Специалист подчеркнул, что сделал срезы с рулевого колеса и подушки безопасности. Он уточнил, что следов на пассажирской подушке не было. В этот момент заслуженный артист Михаил Ефремов не возражал против ходатайства гособвинителей о допросе эксперта. Именно он после ДТП на Садовом кольце взял у него мазок с щек.
Конечно, поддерживаю ходатайство гособвинителей. Надо же прокурорам примкнуть к этой группе клоунов.
- Михаил Ефремов, заслуженный артист России
Судья Елена Абрамова удовлетворила ходатайство. Актеру сделали замечание.
Ранее мы сообщили, что на юге Украины неизвестные обстреляли микроавтобус.
Видео: Telegram / 112, LifeShot
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все