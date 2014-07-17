Пресненский суд поместил под стражу подозреваемого в покушении на убийство охранника клуба

Мужчина арестован до 26 ноября.

Пресненский районный суд города Москвы решил поместить под стражу 58-летнего мужчину, который считается подозреваемым в покушении на убийство охранника столичного бара-клуба в центре города. Фигурант расследования будет находиться под наблюдением до 26 ноября 2022 года. Решение вынесено инстанцией по ходатайству со стороны государственного обвинителя в виде Пресненской межрайонной прокуратуры. На текущий момент известно, что злоумышленник проходит по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ.

Следствие отмечает, что своей вины подозреваемый признавать на стал. Мужчина просил суд избрать для себя меру пресечения в виде домашнего ареста. На текущий момент расследование данного уголовного дела находится на контроле у региональной прокуратуры.

По факту покушения на убийство сотрудника одного из клубов в центре Москвы возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы