По факту покушения на убийство сотрудника одного из клубов в центре Москвы возбуждено уголовное дело

Следствие будет ходатайствовать о помещении подозреваемого под стражу.

По факту покушения на убийство сотрудника одного из клубов в центре Москвы Следственным комитетом по региону возбуждено уголовное дело. Речь идет о расследовании по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. Заседание будет проведено в Пресненском районном суде. Сторона обвинения ходатайствует о заключении 58-летнего подозреваемого под стражу. По имеющимся у следователей информации, днём 26 сентября 2022 года мужчина, находясь в помещении клуба на Пресненском валу, произвел минимум три выстрела в сторону пострадавшего. Обстрел велся из охотничьего ружья. После совершения преступления, злоумышленник скрылся с места событий. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Пациент госпитализирован. Оперативники смогли установить, что подозреваемый в момент стрельбы находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Фото и видео: Следственный комитет России