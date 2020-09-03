У микроавтобуса были донецкие номера.

На юге Украины неизвестные обстреляли микроавтобус. Об этом сообщает Telegram-канал "Мелитопольграм".

О происшествии стало известно 3 сентября. Нападение произошло в Запорожской области Украины, в 20 км от города Мелитополь. Свидетель происшествия рассказал, что огонь по микроавтобусу велся из огнестрельного оружия. Он отмечает, что на месте обстрела видно много крови.

REGNUM связался с пресс-службой национальной полиции в Запорожской области. Там подтвердили факт происшествия. В результате нападения ранен 27-летний водитель автобуса. Пострадавший мужчина госпитализирован.

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Видео: Telegram / @melitopol_gram