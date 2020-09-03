Тринадцать школьников получили травмы глаз из-за включенной ультрафиолетовой лампы для кварцевания.

Ученики гимназии Благовещенска получили ожог глаз после дезинфекции класса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В пресс-службе надзорного органа уточнили, инцидент произошел в МАОУ "Алексеевская гимназия Благовещенска". Дело в том, что в помещении учебного кабинета была установлена ультрафиолетовая лампа для кварцевания. Её должны включать на переменах, когда детей нет в классе. Однако, в данной ситуации лампа работала длительное время. Дети вернулись с перемены и получили ожог глаз. За медицинской помощью обратились 13 человек. В мэрии города сообщили, что сейчас дети находятся на домашнем лечении. Проводится служебная проверка.

Прокуратура должна дать оценку исполнению законодательства об образовании в части обеспечения безопасного учебного процесса. Надзорный орган проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

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