В США летающий мужчина помешал американским пилотам

Когда самолет шел на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса мимо пролетел парень с реактивным ранцем.

Пилот американской авиакомпании American Airlines пожаловался на летавшего рядом мужчину с реактивным ранцем. Об этом сообщает Fox 11 со ссылкой на диспетчера.

Лайнер летел на высоте 914 метров. В какой-то момент мужчина оказался слишком близко к самолету. Неизвестный пролетел на расстоянии примерно 270 метров от самолета. После инцидента его видел еще один пилот авиакомпании SkyWest. Сотрудники ФБР заинтересовались выходками мужчины. Сейчас его ищет полиция.

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Видео: YouTube / Inside Edition