В Вашингтоне полицейские застрелили афроамериканца

В Вашингтоне полицейские при задержании застрелили афроамериканца. Об этом сообщили в полиции округа Колумбия.
О происшествии стало известно несколько часов назад. Шеф полиции Вашингтона Питер Ньюсэм рассказал, что стрельба произошла недалеко от военной базы Анакостия. В автомобиле сидели вооруженные люди. Правоохранители попытались задержать их. Некоторые выскочили из машины и бросились бежать. Полицейские открыли огонь. Под обстрел попал один убегающий молодой человек. Он был госпитализирован в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.
Напомним, с конца мая в Соединенных Штатах идут несанкционированные акции. Протестующие хотят, чтобы власти справедливо вели дела афроамериканцев, убитых или пострадавших от рук стражей порядка.
Ранее мы сообщили, что СК продлил следствие по делу Фургала.
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