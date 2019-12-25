В Вашингтоне полицейские застрелили афроамериканца

Правоохранительные органы заверили, что у погибшего было найдено огнестрельное оружие.

В Вашингтоне полицейские при задержании застрелили афроамериканца. Об этом сообщили в полиции округа Колумбия.

О происшествии стало известно несколько часов назад. Шеф полиции Вашингтона Питер Ньюсэм рассказал, что стрельба произошла недалеко от военной базы Анакостия. В автомобиле сидели вооруженные люди. Правоохранители попытались задержать их. Некоторые выскочили из машины и бросились бежать. Полицейские открыли огонь. Под обстрел попал один убегающий молодой человек. Он был госпитализирован в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Напомним, с конца мая в Соединенных Штатах идут несанкционированные акции. Протестующие хотят, чтобы власти справедливо вели дела афроамериканцев, убитых или пострадавших от рук стражей порядка.