СК продлил следствие по делу Фургала

Срок следствия по уголовному делу продлен на пять месяцев.

Следственный комитет (СК) продлил следствие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

СК намерен заниматься делом экс-губернатора до 8 февраля 2021 года. Правоохранители считают, что Фургал должен оставаться в СИЗО как минимум еще три месяца.

Срок следствия по уголовному делу в отношении Сергея Фургала и других фигурантов продлен до 8 февраля 2021 года. - сказал собеседник агентства

Напомним, что 31 августа экс-губернатор заявил, что не будет сотрудничать со следствием. Он полагает, что на него оказывается давление. Увольнение Фургала с должности в связи с утратой доверия привело к акциям протеста в Хабаровском крае. Местные жители потребовали открытого суда над бывшим губернатором.

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