В результате возгорания четырнадцать человек пострадали и один погиб.

В Ростовской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров в четырех районах. Об этом заявил замгубернатора региона Вадим Артемов на заседании штаба по ликвидации ЧС.

В Тарасовском районе площадь возгорания составила более 700 гектаров. Глава администрации района Александр Закружной заявил, что причиной пожара стало "предварительно, замыкание на электролинии".

В Красносулинском районе, станция Замчалово, повреждено огнем 15 нежилых и жилых строений. Трава сгорела на двух гектарах. Пострадало 14 граждан. Погибший – одна женщина. - Вадим Артемов, замгубернатора Ростовской области

Глава Белокалитвинского района Ольга Мельникова рассказала, что пожар начался в двух пунктах.

Ранее мы сообщили, что Помпео потребовал от Минска освободить задержанного гражданина США.