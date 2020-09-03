Помпео подчеркнул, что граждане республики имеют право на свободные и честные выборы с независимыми наблюдателями.

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео потребовал от Минска освободить задержанного гражданина США Виталия Черышикова. Об этом политик заявил на пресс-конференции.

Кроме того, Вашингтон настаивает на освобождении всех задержанных на акциях протеста белорусов. Великобритания, ЕС и Швейцария выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от белорусских властей прекратить политические преследования. Администрация Трампа осудила применение насилия в отношении протестующих граждан.

Накануне в столице Белоруссии в митинге приняли участие студенты. Сотрудники ОМОНа попросили граждан разойтись, а после начали задержания. Правозащитный центр "Весна" сообщил, что в Минске задержали по меньшей мере 40 человек. В отдел милиции доставили журналистов.

Ранее мы сообщили, что США и ЕС ведут переговоры по санкциям против Белоруссии.

Видео: Youtube/Yahoo Finance