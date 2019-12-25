Собеседник агентства отметил, что новый пакет санкций могут ввести в ближайшее время.

США и ЕС ведут переговоры по санкциям против Белоруссии. К их обсуждению присоединились Канада и Великобритания. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Канаде, знакомый с ситуацией.

Западные страны хотят ввести санкции из-за действия властей при подавлении протестов в Белоруссии, которые начали 9 августа. Именно в этот день, по официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов, победу в выборах одержал Александр Лукашенко. Его соперница Светлана Тихановская набрала чуть более 10%. Оппозиция отказалась признавать этот результат.

В республике начались протесты. Правоохранительные органы задержали тысячи человек. Пострадали несколько сотен белорусов. Были и смертельные случаи. Оппозиционеры обвинили силовиков в немотивированном применении насилия и пытках задержанных.

Ранее мы сообщили, что в Госдепе оценили последствия силового вмешательства России в протесты.