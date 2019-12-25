США готовы ухудшить отношения с Россией в случае, если Москва силой будет вмешиваться в белорусские протесты.

В Госдепе оценили последствия силового вмешательства России в протесты. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

Накануне состоялась видеоконференция, организованная "Германским фондом Маршалла США". По словам Кента, США сообщили об этом российской стороне во время прошедших переговоров в Вашингтоне, Москве и Вене.

Мы четко объяснили, какими будут последствия силового вмешательства. Если они думают, что американо-российские отношения в последние четыре года были сложными, то они могут стать еще хуже. - Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что российские власти уважают право жителей Белоруссии самостоятельно разобраться в происходящем в их стране. Москва считает, что как раз-таки США "бесцеремонно и грубо" вмешиваются в дела других стран.

Ранее мы сообщили, что Трамп намерен лишить финансирования ставшие местами беспорядков города.