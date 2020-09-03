В Кремле не увидели обвинений России в деле Навального

Песков вновь не назвал Алексея Навального по имени.

В Кремле не увидели обвинений России в деле об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального, о котором накануне сообщили власти Германии. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, поводов для обвинений России нет.

И никакие обвинения не склонны воспринимать в этой связи. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он добавил, что российская Генпрокуратура направила в ФРГ запрос о правовой помощи по данному вопросу, но ответа пока нет. Песков отметил, что в немецком МИДе российскому послу предоставили всю информацию о результате исследования организма Навального, которая подтвердила версию отравления. Чиновник подчеркнул, что многочисленные исследования и анализы, которые были взяты у политика до его отправления в Германию, не не выявили отравляющих веществ.

Отметим, что Песков вновь не назвал Алексея Навального по имени.

Ранее мы писали, что Германия вызовет посла России из-за новых данных о Навальном.

Видео: Youtube / МГИМО