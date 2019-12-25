Германия вызовет посла России из-за новых данных о Навальном

Супругу Навального проинформировали о состоянии мужа.

Германия вызовет посла России из-за новой информации об оппозиционном российском политике Алексее Навальном. Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

Известно, что супругу Навального проинформировали о состоянии мужа. Германия призывает Россию отреагировать на новые факты об отравлении Навального. Также правительство ФРГ предупредило, что донесёт новую информацию до ЕС и НАТО.

Ранее сенатор США призвал Трампа реагировать на инцидент с Навальным по аналогии со Скрипалями.