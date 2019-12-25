Сенатор США призвал Трампа реагировать на инцидент с Навальным по аналогии со Скрипалями

Роберт Мендес призвал ввести санкции, если вина Кремля в отравлении Навального будет доказана.

Сенатор США призвал Дональда Трампа реагировать на инцидент с Алексеем Навальным по аналогии со Скрипалями. По словам старшего демократа (от штата Нью-Джерси) от комитета по иностранным делам Сената Роберт Мендес считает, что администрация президента должна задействовать закон о контроле над химическим и биологическим оружием, а также запрете его применения от 1991 года.

По словам Мендеса, заявление ФРГ "указывает на причастность российского правительства к еще одной наглой химической атаке против собственных граждан".

Немедленно определить, была ли причастна к этому отравлению Российская Федерация, и если да, то немедленно ввести санкции Роберт Мендес, сенатор США

Напомним, что правительство ФРГ заявило о том, что российский оппозиционер подвергся воздействию отравляющего вещества. Кабинет министров Германии рассказал, что местные военные токсикологи нашли в организме Навального следы вещества, относящегося к типу "Новичок". В связи с этим Берлин призвал Москву прояснить обстоятельства произошедшего. Посол РФ в ФРГ будет проинформирован о результатах исследования анализов пациента.

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