Стало известно состояние Навального перед вылетом в Германию

Перед отправкой Навального из Омска немецкие врачи зафиксировали у него температуру в 34,2 градуса.

Стало известно состояние Алексея Навального перед вылетом в Германию. Об этом рассказали в фонде Cinema for Peace, раскрыв детали транспортировки оппозиционного политика.

Отмечается, что перед отправкой Навального из Омска немецкие врачи зафиксировали у него температуру в 34,2 градуса. После этого в 22:00 в пятницу, 22 августа, было получено разрешение на перевозку политика на лечение в Германию.

Ранее Меркель оценила влияние ситуации с Навальным на отношения с Россией.

Видео: Telegram / Baza