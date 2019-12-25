Меркель оценила влияние ситуации с Навальным на отношения с Россией

ФРг не изменит политику в отношении России из-за ситуации с оппозиционным лидером.

Ангела Меркель оценила влияние ситуации с Алексеем Навальным на отношения с Россией. Канцлер Германии в рамках традиционной летней пресс-конференции в Берлине прокомментировала ситуацию, которая произошла с российским оппозиционером. По словам политика, этот инцидент не должен сказаться на сотрудничестве между странами.

Нет, я не считаю, что мы должны изменить политику...Мы всегда говорили о том, что мы должны оставаться в диалоге с Россией, есть много международных тем, я думаю о Сирии, Ливии, где Россия... является важным стратегическим партнером Ангела Меркель, канцлер Германии

Напомним, что Алексея навального 20 августа госпитализировали в Омске. Ранее оппозиционеру стало плохо на борту самолета, летевшего в Москву. Российские врачи считают, что причиной плохого состояния пациента стало нарушение обмена веществ. Это привело к резкому понижению сахара в крови. По данным врачей, следов ядов в крови и моче найдено не было.

МВД начало проверку в связи с госпитализацией Навального.