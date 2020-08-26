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Меркель и Маас потребовали наказать виновных в отравлении Навального

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Немецкие политики прокомментировали данные немецких медиков о следах токсикологического отравления в организме российского оппозиционера.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас потребовали наказать виновных в отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой немецкого лидера.

В заявлении сказано, что осмотр врачебной команды Шарите и клинические анализы пациента, свидетельствуют об отравлении. В этой связи, Германия настоятельно просит прояснить деяние и провести расследование. По мнению канцлера ФРГ и МИД "против ответственных должно быть проведено расследование, и они должны быть приведены к правовой ответственности".

Помимо этого, немецкие политики пожелали Навальному скорейшего выздоровления, а его семье – "выдержать сложное испытание".

Ранее мы сообщили, что Байден может не дожить до дня инаугурации.

Видео: AP Archive

Теги: алексей навальный, ангела меркель, хайко маас
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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