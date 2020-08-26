Республиканская партия: Байден может не дожить до дня инаугурации

Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах. Сейчас ему 77 лет.

Член Республиканской партии США, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест предположил, что Байден может не дожить до дня инаугурации президента 2021 года. Об этом сообщает Washington Post.

Недавно главный соперник президента Джо Байден сказал в интервью ABC News, что в случае победы на президентских выборах в ноябре он мог бы пойти и на второй срок. Он считает, что возраст не станет для него помехой. Трамп предложил своему сопернику провериться на когнитивные способности. При этом, самому Трампу в июне исполнилось 74 года. Сообщается, что пару лет назад действующий президент США прошел Монреальский оценочный тест умственных способностей. По факту, он может показать наступление деменции.

В Национальном центре статистики здравоохранения отмечают, что на 2018 год средняя продолжительность жизни в США составляет около 78 лет.

Ранее мы сообщили, что правительство предложило усилить меры против коррупции в организациях.

Видео: YT / NBC News