Руководители дочерних структур хозяйственных организаций, подконтрольных органам публичной власти, будут отвечать по закону, как должностные лица.

Правительство предложило усилить меры против коррупции в организациях. Поправки затрагивают тех, кто подчинен органам власти. Об этом пишет ТАСС.

Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе. Речь идет о распространении действия в том числе статьи 285-ой УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Пока что лица, которые занимают руководящие должности в организациях, подчиненных органам власти, не могут быть привлечены к ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, халатность, взятки или другие нарушения. Они могут совершать опасные преступления, которые будут направлены против госвласти, интересов государственной службы и в службы в органах местного самоуправления. Именно поэтому правительство рассматривает поправки в законодательство и хочет признать руководителей должностными лицами.

Ранее мы сообщили, что в МИДе РФ заверили, что властям "явно невыгодно" травить Навального.